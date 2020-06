CasaPound, scatta il sequestro della sede storica a Roma: "Occupazione abusiva"

04 giugno 2020 a

Centri sociali no, CasaPound sì: l'unico sfratto colpisce le tartarughe frecciate. Prima incontro tra polizia e militanti per notificare lo sgombero, poi la notifica del sequestro preventivo del palazzo, la sede storica a Roma, quella in via Napoleone III. Tutto in 24 ore: CasaPound deve lasciare lo stabile occupato da 17 anni. Il provvedimento, chiesto dalla procura e ottenuto dal Gip del tribunale di Roma, sarà notificato dalla Digos. Il reato contestato è quello di occupazione abusiva. Negli ultimi sedici mesi i pm avevano ricevuto sia l'esposto dell'Anpi sia quello dell'Agenzia del Demanio, e hanno accelerato sullo sfratto del movimento di estrema destra. CasaPound, sapendo di poter perdere lo stabile, a marzo ha occupato degli stabili dell'Aeronautica militare in via delle Baleniere, a Ostia. Il ministro della Difesa ha chiesto alla prefettura di procedere con lo sgombero.

