Roma, "se togli il reggiseno fai tutti felici": denuncia choc in ospedale

Una ragazza di 23 anni ha denunciato una presunta molestia mentre era al Policlinico Umberto I di Roma: “Se vuoi toglierti il reggiseno, fai tutti felici”, questo si sarebbe sentita rispondere Marzia Sardo, siciliana che vive e studia nella Capitale, andata al pronto soccorso lo scorso 21 agosto per una forte emicrania. “Stavo malissimo - ha raccontato in un video postato sui social direttamente dal bagno dell’ospedale - non riuscivo a tenere gli occhi aperti”. Secondo l’accusa della giovane, sarebbe successo tutto nell’area della Radiologia: “Il medico che mi ha visitata ha richiesto una tac urgente”.

La 23enne, dunque, è stata portata nella sala dove è stato fatto l’esame diagnostico. Lì le sarebbe stato chiesto di togliere gli orecchini e la mascherina, perché all’interno aveva il ferretto. “La portavo perché in pronto soccorso sospettavano avessi il Covid”, ha spiegato la ragazza. Che allora ha chiesto anche se, per lo stesso motivo, avrebbe dovuto togliere il reggiseno. “No perché la Tac è alla testa, non arriva al petto”, le avrebbero risposto. E poi un operatore sanitario avrebbe aggiunto: “Ma se vuoi toglierlo, fai tutti felici”.