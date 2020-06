Matteo Salvini e i "cioccolatini razzisti" rimossi dagli scaffali: "Ma ci rendiamo conto?", un delirio buonista

11 giugno 2020 a

In seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto e le relative violente proteste negli Stati Uniti, ecco che ogni cosa pare razzista. Dopo Via col vento, film premiato con l'Oscar ritirato dal catalogo online per “raffigurazioni razziste”, è la volta dei cioccolatini "Moretti". In Svizzera la catena di supermercati Migros ha deciso di togliere dagli scaffali quelli che in tedesco sono i “Mohrenköpfe”, ossia le teste di moro, niente di più di dolcetti al cioccolato. “Abbiamo deciso di togliere il prodotto dal nostro assortimento. L'attuale dibattito in corso ci ha spinti a rivalutare la situazione. Ci è chiaro che anche la nostra decisione creerà discussioni”, ha twittato la stessa Migros generando l'ira di Matteo Salvini.

Il leader della Lega, di fronte all'assurda notizia, non ha potuto far altro che prendere le distanze: "Tolti dagli scaffali i moretti, cioccolatini 'razzisti'... Ma ci rendiamo conto?!? P.s. Non è uno scherzo". Non è uno scherzo no, visto che la decisione è già ufficiale.

