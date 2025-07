Sicilia, venti di guerra: ecco la base per F-35

Top Gun in Sicilia? No, non stiamo parlando di un nuovo capitolo della serie cinematografica con protagonista Tom Cruise, ma delle vere basi di addestramento per il combattimento aereo. In questo campo l’Italia è già all’avanguardia grazie all’International Flight Training School nella base aerea di Decimomannu, a pochi chilometri da Cagliari. Presto però in Sicilia verrà attivato il primo centro di addestramento «dove verranno formati i piloti degli F-35» al di fuori degli Stati Uniti.

Un annuncio arrivato dal ministro della Difesa Guido Crosetto che insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha presenziato alla cerimonia di consegna delle aquile a 16 piloti alla fine della fase 1 del loro percorso di formazione. Il nostro Paese, oltretutto, è l’unico al mondo in cui vengono assemblati gli F-35, a Cameri in Piemonte.

«Il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l’esempio», ha detto Crosetto. Il ministro ha poi risposto in merito alle polemiche relative all’aumento della spesa per la Difesa al 5% del Pil: «Abbiamo bisogno di una difesa forte principalmente per garantire la pace e la sicurezza, perché non c'è democrazia senza pace e sicurezza. Non c'è futuro o ospedali senza una difesa forte. La difesa non può essere vissuta come un costo ma è un'opportunità per lo sviluppo, come dimostrano le aziende Leonardo e Fincantieri».