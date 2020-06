Massimo Carminati torna libero: la "falla" che gli permette di uscire dal carcere

16 giugno 2020 a

Notizie che soltanto in Italia: oggi, martedì 16 giugno, Massimo Carminati torna libero. Si tratta del principale attore dell'inchiesta Mafia Capitale, il quale lascerà il carcere di Oristano per tornare de facto un uomo libero. Il tutto dopo tre rigetti da parte della Corte d'Appello: ora è stata accolta dal Tribunale della Libertà l'istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare con il meccanismo della contestazione a catena presentata dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri. Insomma, Carminati, il "Nero", in libertà dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione.

