Elisabetta Piccolotti rischia il seggio. Soumahoro la lascia senza poltrona

Avs abbiamo un problema. Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, rischia di perdere il seggio alla Camera, dove è stata eletta nel plurinominale in Puglia per Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). Secondo una relazione depositata alla Giunta delle elezioni di Montecitorio, AVS avrebbe diritto a un seggio in Puglia, ma collegio adiacente a quello in cui Piccolotti è stata proclamata eletta. Questo mette in dubbio la sua posizione.

Secondo quanto riporta ilFatto Quotidiano, la Giunta, dopo aver concluso a marzo 2025 delle verifiche sui collegi uninominali, si è concentrata sui plurinominali, esaminando 29 ricorsi. Due casi, oltre a quello di Piccolotti, richiedono approfondimenti: il ricorso di Marcello Lanotte (Forza Italia) contro l’assegnazione del seggio a Vito De Palma in Puglia e quello di Irene Gori (Fratelli d’Italia) che contesta il seggio di Francesco Michelotti in Toscana. Per due meloniani, Ylenja Lucaselli e Gianluca Vinci, si verifica solo il collegio di elezione, senza rischio di decadenza.