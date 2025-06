Reazione a catena, Terapiste travolte dopo la puntata: "Non chiudono!"

Nella puntata di Reazione a Catena del 24 giugno 2025, le campionesse “Le Trerapiste” di Roma – Francesca, Virginia e Francesca, due logopediste e una terapista della neuropsicomotricità – si sono confermate vincitrici. Le tre amiche, al loro terzo tentativo, hanno affrontato il gioco finale “L’Ultima Catena”, ma non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa, “POSTO”, mancando il montepremi di 15.625 euro, ridotto dopo alcuni dimezzamenti e l’acquisto dell’ultimo elemento. Il loro montepremi totale resta fermo a 5.563 euro.

La prova finale, visibile al minuto 66 circa del video della puntata, ha messo in luce la difficoltà del gioco, che richiede intuizione e rapidità nell’associare parole. Nonostante la sconfitta, le Trerapiste hanno mostrato affiatamento e preparazione, mantenendo il titolo di campionesse e conquistando il pubblico con la loro simpatia. Tuttavia, su X, le reazioni non sono state tutte positive. Alcuni utenti hanno criticato la loro strategia, definendola “confusa” e lamentando una “mancanza di lucidità” nei momenti cruciali. Altri hanno espresso delusione per il mancato successo, con commenti come “Sempre un passo dal vincere, ma non chiudono mai!”. Qualche post ha persino messo in dubbio la loro permanenza, chiedendo “nuovi volti” per ravvivare il programma.

Nonostante le critiche, le Trerapiste continuano a dimostrare tenacia, pronte a ritentare nella prossima puntata per incrementare il loro montepremi e rispondere ai detrattori con una vittoria.