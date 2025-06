Jannik Sinner piegato dal tubo: quanto deve pagare alla Sabalenka

Un tubo, un "maledetto" tubo. E Jannik Sinner è costretto a pagare pegno ad Aryna Sabalenka. Momenti a tratti esilaranti su un campo dell'All England Club, dove l'azzurro e la bielorussa si stanno già allenando in vista dell'esordio a Wimbledon.

Un allenamento che è diventato poi congiunto grazie alla "faccia tosta" della bella Aryna, che in un momento di pausa ha invaso il campo del numero 1 del tennis mondiale, reduce dal traumatico ko in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz in una maratona di 5 ore e mezza già diventata leggenda e poi, a sorpresa, a Halle contro Bublik, in quello che doveva essere una prova generale per il mitico Slam sull'erba al via tra pochi giorni.