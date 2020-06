Coronavirus, il bollettino del 18 giugno vede risalire i decessi e i ricoverati gravi

18 giugno 2020 a

Dal bollettino fornito dalla Protezioni civile oggi, giovedì 18 giugno, torna a salire il numero di ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus. Questi ammontano a 168 (5 unità in più rispetto a ieri). Salgono - stando alle cifre - anche i decessi (66, +23 rispetto a ieri) mentre restano stabili i nuovi contagi (333, +3) per due terzi concentrati in Lombardia. Continua invece la discesa degli attualmente positivi a quota 23.101 (-824). In totale i guariti dal Covid-19 sono 1.089. Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 58154 test (ieri 77701). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 176,8 tamponi fatti, il 0,6 per cento.

