Alex Zanardi, indagato l'autotrasportatore coinvolto nell'incidente: cosa non torna nella dinamica

È stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime il conducente del camion contro il quale ieri, sabat 19 giugno, a Pienza (Siena) è andato a scontrarsi Alex Zanardi, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Siena. "E' un atto dovuto" ha confermato il procuratore capo Salvatore Vitello che, assieme ai carabinieri, ha sequestrato i mezzi coinvolti e acquisito un video amatoriale che potrebbe rivelarsi utile. Accertamenti anche sull'organizzazione dell'evento, la staffetta Obiettivo tricolore, in particolare sui permessi relativi alla sicurezza.

L'uomo coinvolto nell'incidente dell'ex pilota di Formula1 è un 44enne autotrasportatore, che ha imediatamente raccontato la sua versione dei fatti sull'accaduto, ricostruendo la dinamica dell'incidente di cui è stato testimone.

