Ecco una nuova arma: la pistola portachiavi

Una pistola portachiavi, un dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa a cui sono abbinate due cartucce, pronte a essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso.

È la nuova arma scoperta dai carabinieri di Napoli nell’abitazione di un 50enne incensurato di Giugliano in Campania: l’arma era sul comodino nella sua camera da letto. L’aggeggio mortale va ad allungare la lista di nuove e inedite armi scoperte dai militari dell’Arma napoletani che negli anni hanno recuperato oggetti che uccidono di ogni genere: dalla penna calibro 22 all’arma giocattolo modificata per sparare veri proiettili, dal mitragliatore Skorpion fino al Kalashnikov o all’Uzi. Ora c’è anche la pistola portachiavi. Nella casa del cinquantenne i carabinieri hanno trovato anche 4 fucili da caccia, una pistola Walther e 57 cartucce di vario calibro. L’uomo è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.