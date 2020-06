Alex Zanardi, il neurochirurgo Olivieri: "È arrivato con un fracasso facciale, cioè tutte le ossa della faccia rotte"

20 giugno 2020 a

Alex Zanardi non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stabili, ma il danno neurologico è grave e incerto. È tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Siena dopo l’intervento neurochirurgico che è “riuscito, è andato come doveva andare, ma le condizioni iniziali erano molto gravi”. Parole di Giuseppe Olivieri, il neurochirurgo che ha effettuato l’operazione con successo: “È arrivato con un trauma cranico facciale importante - ha spiegato - aveva due ossa frontali fratturate con affondamento delle stesse più quello che chiamiamo ‘fracasso facciale’, cioè tutte le ossa della faccia rotte. È stato operato per rattoppare la situazione”. La stabilità delle condizioni di Zanardi lascia ben sperare i medici: “Tutti i numeri sono buoni, ovviamente neurologicamente in questo momento non è valutabile pur rimanendo la situazione tanto grave”.

