Tomaso Montanari, flop rovinoso: un solo iscritto al corso per stranieri

Chi lo conosce bene giura che il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, dal vivo e in cattedra, quando parla del suo, e quindi non di Costituzione e politica, sia molto meglio che in televisione. Battuta facile: vorrei vedere, come potrebbe essere altrimenti? Qualche tratto, ma forse sarebbe più appropriato dire lacuna, professionale lo si può intuire però anche nella sua attività dilettantesca di analista-provocatore. Per esempio, lo scarso senso della misura e della realtà; per cui magari, se ti piace quel che dice- e non è facile - lo stai anche a sentire volentieri, però se inizi anche ad ascoltarlo attentamente, non gli affideresti da gestire neppure una tabaccheria. Dati alla mano, il cursus honorum del professor “so tutto io” fa cilecca. In cinque anni, gli ultimi quattro dei quali sotto la gestione di Montanari, le immatricolazioni all’Università sono calate del 28% e il corso triennale ha più che dimezzato gli studenti, scesi da 476 a 235. E questo malgrado l’università non sia selettiva, sia aperta a tutti e abbia un grado di accettazione pari al cento per cento. Il rettore opinionista non attira chi vuole studiare e non ascoltare comizi. Gli stranieri non sono interessati a frequentare gli atenei italiani per subire lezioni di politica.

Alla voragine sui banchi, l’accademico, in scadenza tra due anni, sta provando a porre rimedio in ogni modo. Ha fatto una costosa campagna acquisti di professori ma, soprattutto, ha varato un bando per un progetto di comunicazione che promuova il brand dell’ateneo. Centosessantatremila euro, ma il problema non è la cifra, che non è neanche elevata visto l’obiettivo proibitivo che si pone. Già, perché la situazione a Siena ormai è oltre il ridicolo. I tre annidi corso di Lingua e Cultura Italiana, partiti con 36 studenti, si sono ritrovati con un solo iscritto. In confronto, il corso magistrale per l’Editoria e l’Insegnamento, passato da 33 devoti a sedici è come un autobus pieno nell’ora di punta.