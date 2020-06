Alex Zanardi, il sospetto: andatura a ritmi troppo sostenuti a causa del ritardo?

23 giugno 2020 a

La staffetta che è costata il grave incidente ad Alex Zanardi non era una corsa né una manifestazione pubblica. Il Corriere della Sera la definisce una “pedalata tra amici”, che però era seguita dai vigili urbani di almeno quattro Comuni diversi. “Solo un saluto di cortesia”, hanno spiegato alcuni amministratori, ma in realtà le autorità locali regolavano la circolazione. “Una specie di scorta”, dice il Corsera: e allora doveva essere garantita anche la sicurezza, eventualmente fermando il traffico, soprattutto in strade strette e piene di tornanti.

Di sicuro in questa triste vicenda c’è il forte ritardo della staffetta sulla tabella di marcia, che forse avrebbe spinto qualcuno a forzare l’andatura. In più la presenza delle pattuglie dei vigili urbani avrebbe provocato un eccesso di confidenza sulle condizioni di sicurezza lungo la strada. Poco prima delle 17 la carovana di Zanardi è arrivata in forte ritardo sul programma alle porte di Pienza: al traguardo di Castelnuovo dell’Abate mancava quasi un'ora e mezza, senza dimenticare le due soste previste in piazza a Pienza e a Montalcino. Questa dell’andatura forzata a causa del ritardo accumulato è una delle piste principali seguita dalle indagini.

