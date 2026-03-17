Le Ong puntano la Sicilia: cosa sta succedendo in mare

Riecco. Navi di diverse Ong stanno facendo rotta o sono già arrivate al porto di Lampedusa, alcune con migranti a bordo e altre senza. La motivazione ufficiale? Le perturbazioni meteorologiche che in queste ore stanno interessando il Mediterraneo centrale.



Tra le navi che stanno facendo o hanno già fatto rotta in Sicilia Xi sono la Trotamar III di Compass collective, la Nadir della ong tedesca Resqship e Safira di Mediterranea saving humans. Quest'ultima ha lanciato un appello sui propri canali social: c’è una «pesante perturbazione che sta investendo da oggi fino al prossimo giovedì 19 marzo l’area del Mediterraneo centrale», si legge, «con forti venti di burrasca e onde che raggiungeranno già oggi i sei metri di altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle coste di Libia e Tunisia. Vista la situazione meteorologica chiediamo che sia assegnato il più vicino porto di sbarco alle altre navi della flotta civile che hanno soccorso decine di persone in mare. E che ci sia la massima attenzione da parte delle autorità italiane per i casi ancora aperti».