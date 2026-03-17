Le Ong puntano la Sicilia: cosa sta succedendo in mare

Riecco. Navi di diverse Ong stanno facendo rotta o sono già arrivate al porto di Lampedusa, alcune con migranti a bordo e altre senza. La motivazione ufficiale? Le perturbazioni meteorologiche che in queste ore stanno interessando il Mediterraneo centrale.
Tra le navi che stanno facendo o hanno già fatto rotta in Sicilia Xi sono la Trotamar III di Compass collective, la Nadir della ong tedesca Resqship e Safira di Mediterranea saving humans. Quest'ultima ha lanciato un appello sui propri canali social: c’è una «pesante perturbazione che sta investendo da oggi fino al prossimo giovedì 19 marzo l’area del Mediterraneo centrale», si legge, «con forti venti di burrasca e onde che raggiungeranno già oggi i sei metri di altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle coste di Libia e Tunisia. Vista la situazione meteorologica chiediamo che sia assegnato il più vicino porto di sbarco alle altre navi della flotta civile che hanno soccorso decine di persone in mare. E che ci sia la massima attenzione da parte delle autorità italiane per i casi ancora aperti».
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Nel momento in cui scriviamo (è sera) si trovano nel Mediterraneo centrale le barche Life support di Emergency con 123 naufraghi a bordo, il cui porto assegnato per lo sbarco è Civitavecchia; la nave Solidaire della omonima organizzazione; l’AitaMari, che nelle ore precedenti ha caricato a bordo 32 persone e alla quale è stato assegnato il porto di Vibo Valentia per lo sbarco. E ancora la Sea Watch 5, con 84 persone, alla quale è stato assegnato il porto di Marina di Carrara (nel frattempo però cinque richiedenti asilo sono stati evacuati per consentire le cure mediche del caso). Quando a breve inizierà la primavera riprenderà anche il solito intenso zigzagare delle navi delle Ong in cerca di migranti. Ovviamente, come sempre, faranno tutto per soli scopi umanitari. E questo, c’è da scommetterci, verrà confermato da certi giudici.