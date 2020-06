Sissy Trovato, "sesso e droga in carcere". La rivelazione della detenuta: la poliziotta non si è suicidata, scenario clamoroso

27 giugno 2020 a

"Sissy Trovato Mazza è stata uccisa da una collega per un giro di droga e sesso nel carcere". Sono le parole di una detenuta del carcere penitenziario dove lavorava la poliziotta morta a Venezia nel 2019. La detenuta è stata accusata di calunnia. Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, fu trovata in un lago di sangue nell'ascensore dell'ospedale di Venezia il primo novembre del 2016. Un proiettile le aveva oltrepassato il cranio portandola al coma per due anni. L'agente penitenziario morì poi il 12 gennaio 2019.

La Procura aveva chiesto l'archiviazione del caso come suicidio, salvo poi accogliere - mesi più tardi - la deposizione della detenuta rinviata ora a giudizio. La donna ha raccontato di aver raccolto le confidenze di Sissy su un giro di droga e sesso all'interno del penitenziario. Sissy aveva anche fatto delle segnalazioni ai suoi superiori nel tentativo di smascherare il traffico di sostanze stupefacenti e le relazioni sessuali tra agenti e detenute.

