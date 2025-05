Torino, stop alla festa in parrocchia. Ma non toccano Askatasuna

A Torino per divertirti devi nascere già grande, frequentare un centro sociale oppure spacciare droga. Altrimenti i vigili urbani mandati dal sindaco Lo Russo arrivano e sbaraccano la festa organizzata per l’asilo. No, non sono cronache da un film imbarazzante, bensì il crudo rapporto che si registra nella città sabauda. Con l’asilo, se la sono presa per dieci minuti di troppo. Sabato sera una festicciola organizzata per i bambini ha sforato i tempi di dieci minuti, oltrepassando il limite delle 23.30. Il che ha comportato l’intervento della polizia locale a reprimere il pericoloso assembramento di bimbi.

Non erano quelli di Askatasuna, che a Torino possono fare ciò che vogliono; e nemmeno pericolosi stranieri che distribuiscono sostanze stupefacenti a quelli che ci cascano. Macché, erano creature della parrocchia di Santa Giulia, nel cuore del quartiere Vanchiglia, zona della movida e proprio del centro sociale Askatasuna. Di più: il giovane parroco don Paolo Pietrolungo ha tentato invano e in tutti i modi di mediare affinché anche l’ultimo gruppo in scaletta, una band di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, potesse esibirsi: niente da fare, il mandato dei vigili urbani era netto, irremovibile, con la faccia feroce. Alla fine il sacerdote è dovuto salire sul palco e spiegare agli increduli avventoritra ragazzini e genitori c’erano almeno 700 persone - che la festa doveva finire lì. «Ma almeno l’ultima canzone», chiedeva il pubblico. Il compito del Carneade se l’è dovuto assumere proprio don Paolo: «Non posso: voglio rispettare le regole», è stata la risposta, triste e a malincuore, del sacerdote che pure - ha notato Annamaria Gravino sul Secolo d’Italia - aveva ben chiaro che lo stesso rigore non si registra abitualmente verso i protagonisti di una movida che spesso eccede con musica ad alto volume fino a tardissima notte e avventori molesti.



E il Comune? Dall’amministrazione solo una risposta telegrafica: «La musica in oratorio era autorizzata dalle 17 alle 23.30». Chissà se in Municipio sarebbero stati così ferrei in presenza delle orde di delinquenti che spesso infestano la città. Una vicenda davvero paradossale, così come l’ha bollata la deputata torinese e vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Augusta Montaruli. La parlamentare ha ricordato che anche in quel quartiere dove è l’asilo si vivono i problemi legati alla movida, e in generale anche altre zone di Torino se la passano piuttosto male in termini di sicurezza e ordine pubblico, come dimostra anche la cronaca. Tant’è che già prima della vicenda sbalorditiva della festa parrocchiale interrotta, Fdi aveva convocato una fiaccolata sul tema. La manifestazione “Prima di tutto i doveri” nel vicino quartiere Barriera di Milano, una zona a un chilometro da Santa Giulia, che quindi, chiarisce Montaruli, «non è una periferia fisica, ma sociale, con un alto tasso di immigrazione clandestina e reati annessi». C’è da aggiungere che Fdi chiede da tempo al sindaco Lo Russo di farsi parte attiva nelle politiche per garantire maggiore sicurezza, senza riuscire a ottenere un impegno concreto. La scorsa settimana, dopo che si sono verificati tre accoltellamenti, uno dei quali mortale, il tema è stato oggetto anche di una interrogazione della stessa Montaruli, alla quale ha risposto il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco: «Il prefetto di Torino ha disposto una decisa intensificazione dei controlli nel quartiere che proseguiranno nei prossimi giorni: sulla sicurezza non arretriamo di un metro».