Zanzare, è invasione: ecco di quanto sono cresciute in un solo anno

Zanzare in vertiginoso aumento in Italia. L'allarme arriva direttamente dall'entomologo Claudio Venturelli: "Abbiamo registrato un picco già a metà maggio, dovuto alle temperature calde che agevolano la riproduzione di questi insetti. Ora, dopo una breve pausa dovuta al clima di fine giugno, c'è stato un nuovo aumento importante, soprattutto nelle zone umide" ha spiegato al Corriere della Sera precisando però che è "difficile calcolare quante siano, se non contando le uova: in una città come Milano, ad esempio, si può arrivare in un periodo di picco come questo ad averne un paio di milioni".

A fornire qualche cifra più precisa è Meteo Zanzare , sviluppato nel 2005 da Vape Foundation , in collaborazione proprio con Venturelli e con l'Istituto di Biometereologia del Cnr di Firenze, che fornisce dati aggiornati sulla presenza di zanzare ogni settimana per le diverse province. Il meccanismo si basa su un modello matematico che incrocia l'andamento stagionale e climatico con le attività e il ciclo biologico delle diverse specie. I numeri parlano chiaro, nel bollettino di inizio luglio la crescita di popolazione di zanzare stimata in Lombardia è del 27 per cento, in Campania del 50. Per capire poi se la presenza di questi animali è sopra la media basta poco, anzi pochissimo. "Se esponendo un braccio nudo per 15 minuti superiamo una soglia di dieci esemplari che ci pungono, allora possiamo affermare che il loro numero è considerevole". E il gioco è fatto.

