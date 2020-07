Coronavirus, la pandemia porta la mosca nera: "Altri morti" a causa dell'insetto

13 luglio 2020 a

a

a

Il coronavirus ha portato anche la mosca nera. È questa l'ultima paura che dilaga in Europa, dopo che a Madrid l'insetto ha fatto parecchie "vittime". Nome tecnico Simuliidae, questa mosca è grande tra i 3 e i 6 mm, più simile a una vespa e la cui puntura è molto fastidiosa. Seguendo quanto dichiarato da Leggo.it la sua apparizione è legata a stretto giro con l'impossibilità di pulire adeguatamente i letti dei fiumi durante il lockdown. In Spagna aree come Valdebebas, San Fernando de Henares o Coslada stanno già registrando visite di emergenza per le persone con punture, che causano grande gonfiore.

"Le azioni quotidiane ad alto rischio contagio": coronavirus, cosa non fare mai



A essere maggiormente colpito chi camminano vicino a fiumi, torrenti o cascate, mentre l'area del corpo che risulta più vulnerabile sono le caviglie. Per non parlare poi del suo morso, superiore per dolore a quello delle zanzare. Motivo, questo, per cui è meglio applicare il ghiaccio e andare al pronto soccorso. Non è però l'unico insetto che può proliferare questa estate: la mancanza di manutenzione delle seconde case e la proliferazione di piscine gonfiabili può essere un terreno fertile perfetto per le zanzare tigre, la cui puntura è più dolorosa e fastidiosa di quella della zanzara convenzionale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.