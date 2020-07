Cortina: al via la Design Weekend tra natura, progetto e benessere

22 luglio 2020 a

È stato spostato sul web e al 22 luglio 2020 l’appuntamento con la prima edizione del Cortina Design Weekend. Evento organizzato e promosso dall’associazione Cortina For Us insieme alla rivista DDN e tanto atteso dai design lovers oltre che dagli architetti di tutta Italia. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti, la manifestazione dapprima progettata sul territorio di Cortina e prevista dal 3 al 5 aprile 2020, ha dovuto subire modifiche strutturali e uno slittamento. Il valore dei suoi contenuti è affidato a un webinar, moderato da Francesca Russo, editrice della rivista di DDN, periodico di riferimento per i professionisti e gli appassionati di design industriale, interior design e architettura.

I lavori inizieranno alle 11.00 di mercoledì, con un incontro dedicato al tema della natura e alle sue declinazioni nel mondo del design e del benessere. Ne parleranno gli architetti Giovanni La Varra, studio Barreca & La Varra, in conversazione con Stefano Gris, studio GrisDainese, e Massimo Iosa Ghini, Iosa Ghini Associati. Interverranno Carlo Geromin, del Gruppo Geromin, che propone arredi e servizi per il mondo del bagno e del benessere, Emanuela De Zanna, direttrice dello store La Cooperativa di Cortina, Christian Menardi, della falegnameria Menardi, responsabile di parte della ristrutturazione del grande magazzino ampezzano, e Vincenza Fresta per il Rosapetra SPA Resort di Cortina D’Ampezzo.

La Varra è dottore di ricerca in pianificazione territoriale. Dal 2014 è Professore Associato di Progettazione Architettonica all’Università di Udine, e dal 2017 insegna alla Luiss di Roma. Inizia la sua attività professionale nel 1994 e nel 1999, con Gianandrea Barreca e Stefano Boeri, fonda Boeri Studio. Nel gennaio 2008 insieme a Gianandrea Barreca dà vita allo studio professionale Barreca & La Varra. I progetti dello studio milanese hanno vinto numerosi premi internazionali.

Stefano Gris è originario di Cortina d’Ampezzo. All’inizio della carriera lavora soprattutto alla progettazione di mostre e allestimenti museali in tutto il mondo. Oggi si dedica maggiormente a progetti di architettura pubblica e privata e a progetti corporate per gruppi aziendali. Alla figura di progettista affianca esperienze di insegnamento alla Rhode Island School of Design (Providence, USA) e presso lo IUAV di Venezia. Dal 2008 è socio con Silvia Dainese di GRIS+DAINESE ARCHITETTI con sede a Venezia.

Massimo Iosa Ghini è considerato uno degli architetti e designer italiani di maggior spicco nel panorama internazionale del progetto. Nel 1990 apre lo studio Iosa Ghini Associati, che oggi opera a Milano, Bologna, Mosca e Miami. È stato docente all’Università La Sapienza di Roma; dal 2008 è adjunct professor al Politecnico di Hong Kong; attualmente insegna al dipartimento di Architettura, Università di Ferrara. Molti dei prodotti da lui firmati si trovano in diverse collezioni museali e hanno ricevuto riconoscimenti e menzioni. Iosa Ghini, nominato Ambasciatore del Design Italiano e del Red Dot Network, Socio Effettivo del Comitato Leonardo e della Accademia Clementina di Bologna, nel 2015 ha ricevuto il Premio Marconi per la Creatività.

Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi sul sito www.designdiffusion.com/digital-events/, scaricare e compilare il modulo dedicato al GDPR (https://bit.ly/2ZzXOFw). Consigliamo di seguire i profili social del Cortina Design Weekend per restare aggiornati e trovare tutti i dettagli su questa prima edizione 2.0. L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre 6 anni, è composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci, tutti volontari, si occupano da sempre di ideare, organizzare eventi che promuovano la Regina delle Dolomiti.

