Coronavirus, bollettino del 28 luglio: aumentano i contagi e i decessi: +181 positivi e 11 morti

28 luglio 2020 a

a

a

Leggero aumento dei casi di coronavirus in Italia, 181 oggi contro i 170 di ieri, ma con molti piu' tamponi, 48.170 contro 25.551. Il totale sale cosi' a 246.488. Pesa l'aumento della Lombardia, 53 nuovi casi contro i 34 di ieri, mentre sono sopra i 20 nuovi positivi Campania (29 casi), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20). Non si registrano nuove positivita' in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

"Per il quarto giorno consecutivo...". Bollettino: il coronavirus fa ancora vittime, ma scendono i contagi

Netto aumento invece del numero dei decessi, oggi 12 contro i 5 degli ultimi giorni. Il bollettino segna +11, ma a causa di un ricalcolo la Sardegna ha eliminato un decesso conteggiato ieri per errore, quindi la differenza tra ieri e oggi e' di 12. Segnalano vittime il Veneto (5), la Toscana (3), e una ciascuna Lombardia (dopo diversi giorni senza morti), Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Il totale delle vittime sale a 35.123. I guariti sono 167 (ieri 147), per un totale di 198.756. In aumento il numero dei malati attuali, +28 (ieri +16), che ora sono 12.609.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.