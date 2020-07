Coronavirus, l'ultimo bollettino spaventa: 386 contagi nelle ultime 24 ore, tre le vittime

30 luglio 2020 a

Ora siamo vicini alla zona d'allarme. Si parla di coronavirus, dell'ultimo bollettino diffuso dalla protezione civile e che riguarda l'italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 unità, rispetto al già cospicuo aumenti di 289 unità della vigilia. Le vittime delle ultime 24 ore sono tre, rispetto alle sei del giorno precedente. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia arriva a 35.132. I guariti oggi sono 765, mentre in totale è 199.796. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente. Il botto nei contagi è arrivato nel giorno in cui il Gimbe ha suonato un allarme, mettendo in evidenza come nell'ultima settimana l'aumento dei casi sia arrivato al 23 per cento. Male anche i dati relativi ai pazienti ricoverati con sintomi sono 748 (+17, +2,3%; ieri -18), di cui 47 (+9, +23,7%; ieri -2) in terapia intensiva. Ed è questo il dato che preoccupa più di tutti gli altri.

