Sale ancora la curva dei contagi: 11 Regioni in doppia cifra, chi fa peggio

Continua a crescere la curva dei contagi: il bollettino del ministero della Salute di mercoledì 13 luglio restituisce 481 nuovi casi, in aumento rispetto ai 412 di ieri. I morti sono 10, mentre i guariti sono 236: in totale in Italia sono stati registrati 251.713 casi di coronavirus, a fronte di 35.225 decessi e di 202.697 dimessi/guariti. Gli attualmente positivi sono 13.791, dei quali la stragrande maggioranza si trova in isolamento domiciliare: ancora contenuti i numeri ospedalieri, con i ricoverati con sintomi che sono 778 e quelli in terapia intensiva 53. Preoccupano, invece, i numeri delle Regioni: ben undici sono in doppia cifra di contagi, a partire dalla Lombardia che addirittura torna in tripla cifra (102, anche se con 0 decessi). A seguire ci sono Veneto (60), Emilia Romagna (41), Lazio (37), Puglia (33), Toscana (33), Piemonte (32), Campania (29), Sicilia (29), Liguria (25) e Marche (16).

