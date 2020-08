Viviana Parisi, la conferma della Scientifica: "Ha ucciso Gioele e si è lanciata dal traliccio"

23 agosto 2020 a

Arrivano i primi risultati della Polizia scientifica, nonché quelli degli accertamenti sui tessuti: entrambi confermano la tesi dell’omicidio-suicidio. Dopo aver ucciso il figlio Gioele Mondello, Viviana Parisi è salita sul traliccio dell’Enel e si è lanciata da un’altezza di 15 metri. Un tuffo come da un trampolino: il corpo è stato trovato a tre metri dal traliccio e nella caduta la dj 43enne ha perso una scarpa che si era slacciata a causa dell’impatto sul terreno, secondo gli investigatori. I quali tendono ad escludere l’ipotesi che Viviana sia scivolata dal traliccio: in quel caso il corpo sarebbe dovuto essere ai piedi del pilone.

Martedì prossimo ci sarà un nuovo sopralluogo nell’area dove sono stati trovati i resti del bambino di 4 anni, dopodiché verrà eseguita l’autopsia: ciò che preme ai tecnici è verificare se il corpo sia stato trascinato da animali selvatici o da cani. Intanto i familiari continuano a ritenere che Viviana non avrebbe mai fatto del male a Gioele e che sia stata aggredita, magari proprio dagli animali selvatici. Anche se l’avvocato Pietro Venuti ha ammesso che mamma e figlio potrebbero essere morti in due momenti diversi e in due luoghi separati: “La madre potrebbe aver perso il bambino per un attimo ed essere salita sul traliccio per tentare di avvistarlo. E il bimbo potrebbe essere caduto da qualche altra parte. Gli animali hanno portato i resti lì dove sono stati trovati”. Ma ciò non toglie che dagli accertamenti svolti finora tutto lasci pensare che si tratti di un omicidio-suicidio.

