Elettra Lamborghini, "ma come ti permetti?": caos dopo il video in intimo

"Madonna che generazione di insicuri che siete... ma fatevi na risata và. Non si puó piu dire ne fare un ca**o, finti perbenisti! Poi siete i primi a dare il cattivo esempio": lo sfogo è di Elettra Lamborghini, che ha risposto così ai commenti di alcuni utenti su Instagram. La polemica è nata da un video in cui si la cantante si mostra in intimo, con addome scolpito, e solo "300 grammi presi" durante le feste di Natale. Qualcuno dei suoi follower, però, non l'ha presa bene e addirittura l'ha accusata di lanciare messaggi sbagliati su un argomento delicato.

La situazione, poi, è degenerata quando Eliska, fitness coach, ha commentato il video della Lamborghini e i suoi addominali. "Quando troviamo dei corpi che a livello anatomico non sono armonici, il dubbio della liposuzione o del ritocco ci viene. È impossibile trovare un corpo con un addome così ben evidente, ma poi sul resto del corpo una percentuale di massa grassa che non ci farebbe vedere i 'quadratini' dell’addome. Solo quella parte viene così ben definita?": si è chiesta Eliska. Che poi ha aggiunto: "Sul tronco non c’è abbastanza massa muscolare sviluppata affinché l’addome sia così ben definito. Trovarci di fronte ad un corpo che non ha un senso, ci fa ipotizzare che quasi sicuramente ci siano state delle modifiche che hanno messo così in vista l’addome e hanno cambiato il posizionamento del grasso, posto solo in certi luoghi".