Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka lo umilia così: "Si è irrigidito parecchio..."

Nonostante alcune agevolazioni regolamentari, come una metà campo leggermente più piccola e il servizio unico per entrambi, Sabalenka non è riuscita a compensare il divario fisico e di velocità. La numero uno del mondo ha comunque provato a restare in partita, strappando anche il servizio all'australiano, ma senza mai dare l'impressione di poter davvero ribaltare l'inerzia dell'incontro. A parte qualche colpo di classe, come un passante in corsa che ha sorpreso Kyrgios, la partita ha offerto poco altro. Nonostante tutto, però, per la tennista "lui era in difficoltà, si è irrigidito parecchio — ha detto quasi con un tono di umiliazione —. Mi fa piacere vedere che un ragazzo si irrigidisce quando gli tolgo il servizio".

La tanto discussa “ battaglia dei sessi ” si è chiusa senza sorprese. Nick Kyrgios ha superato Aryna Sabalenka con un netto doppio 6-3 in un'esibizione andata in scena alla Coca-Cola Arena di Dubai, davanti a un pubblico inferiore alle attese. Il match, molto pubblicizzato mediaticamente, non ha però mantenuto le promesse sul piano dello spettacolo: ritmo basso, pochi scambi memorabili e un Kyrgios lontano dalla versione brillante dei suoi anni migliori.

Il colpo d'occhio televisivo non ha aiutato, anche per la differenza visiva tra le due metà campo, con quella della bielorussa ridotta del 9%, scelta che ha acceso il dibattito sui social. L'obiettivo era limitare il divario atletico tra uomini e donne, ma l'effetto complessivo non è convinto. Sabalenka, però, ha letto il match in modo diverso, mostrando entusiasmo e fiducia: " Mi sono sentita benissimo . Penso di aver lottato alla grande. Anzi, non penso, sento che la prossima volta che giocherò contro di lui conosco già la tattica". E ha aggiunto: "Amo mettermi alla prova. Dopo questa partita sono praticamente pronta per la stagione". Anche Kyrgios ha riconosciuto le difficoltà: “Mi ha strappato il servizio numerose volte… Ero nervoso ”. E sul significato della vittoria ha concluso: "Due anni fa ero fermo, il divario è molto più ridotto. Poteva andare in entrambi i modi". Un evento mediatico, più che sportivo, che lascia spazio a una possibile rivincita.