Milan, clamoroso: ecco cosa ha sussurrato Allegri a Rabiot

Una scena breve, quasi banale, ma carica di significati. Massimiliano Allegri ha chiuso il 2025 rossonero con il 3-0 del Milan sul Verona e con una serata speciale, culminata in un pranzo-cena insieme ad Andrea Agnelli. L’ex presidente della Juventus era infatti a San Siro, in tribuna, per assistere alla partita, confermando un legame che va oltre il calcio giocato. Quello tra Allegri e Agnelli non è mai stato solo un rapporto professionale, ma un’amicizia nata e cresciuta negli anni della Juventus, quando il concetto di “famiglia” era parte integrante del progetto bianconero.

Quel filo invisibile è riemerso in un video diventato virale sui social. Nel tunnel del Meazza, Allegri ferma Adrien Rabiot, oggi al Milan ma ex colonna della Juve, e gli dice con naturalezza: “C’è il presidente oggi”. Un’espressione che sa di passato condiviso, pronunciata come se il tempo non fosse mai passato. Rabiot, con le cuffie alle orecchie, si ferma, le toglie e chiede conferma. Allegri allora precisa sottovoce: “C’è il presidente, Andrea”. Il francese resta perplesso e risponde solo: “Ma è qui?”.

Nulla di strano, se non fosse che sugli spalti c’era anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, seduto proprio accanto ad Agnelli. Eppure, per Allegri e Rabiot, il termine “presidente” sembra evocare ancora una figura precisa, quella dell’ex numero uno juventino. Un riferimento quasi automatico, figlio di anni vissuti fianco a fianco. Agnelli, alla Juventus, era una presenza costante: allenamenti, partite, trasferte, uffici della Continassa. Un presidente dentro la squadra, non solo sopra. Ed è forse per questo che, anche lontano da Torino e dai colori bianconeri, quel ruolo resta impresso. Oggi Agnelli osserva da fuori, tra ipotesi di ritorno e progetti futuri, ma intanto si concede una serata con vecchi amici. E Allegri, per un attimo, torna a parlargli come se fossero ancora alla Juve.