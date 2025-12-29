Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Hannoun, "certi soggetti vanno allontanati": Delrio, badilata sulla "linea Schlein"

lunedì 29 dicembre 2025
Hannoun, "certi soggetti vanno allontanati": Delrio, badilata sulla "linea Schlein"

2' di lettura

Dopo le parole di Pina Picierno subito dopo l'arresto di Mohammad Hannoun sabato, c'è un'altra voce isolata che fa mea culpa nel cuore del Pd: è quella di Graziano Delrio, l'ex ministro che peraltro aveva già provato in prima persona, attraverso il suo disegno di legge sull'antisemitismo, cosa si rischia quando si toccano i cavi dell'alta tensione pro-Pal all'interno del Nazareno, sempre più schierato all'estrema sinistra. 

Intervistato da La Stampa, Delrio fa una premessa per difendere i compagni di partito: "Non condivido questa chiamata in correità nei loro confronti. Quando uno fa politica incontra molte persone, partecipa a tanti eventi. Non hanno mai fatto mancare la loro condanna verso i terroristi di Hamas e chi invoca la distruzione di Israele".

Hannoun, Debora Serracchiani attacca la destra: "Hanno strumentalizzato il caso"

Hannoun finisce in manette ma per Debora Serracchiani è la destra a strumentalizzare. Tutto vero. Nel giorno in c...

Poi però entra nel merito dell'inchiesta e dei cascami politici della stessa: "Facciamo lavorare e ringraziamo i magistrati - aggiunge -, ma mi pare che dalle indagini siano emersi elementi forti e gravi. È la conferma che ci sono movimenti sotterranei da monitorare: altre associazioni con finti scopi umanitari, ma collegate ad Hamas, erano già state scoperte negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Germania e Olanda".

"Non si deve sottovalutare il rischio di infiltrazioni all'interno del vasto movimento pro-Pal - prosegue l'ex ministro -, che per la grande maggioranza è composto da persone animate da una genuina solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Certi soggetti vanno allontanati, non devono trovare sponde a livello politico. Lo dico perché è importante che tutti siano consapevoli dei rischi. Hamas è, per l'Europa, un'organizzazione terroristica. Serve una netta presa di distanze da parte di tutte le forze politiche, per isolare i personaggi che lo sostengono o lo giustificano".

Hannoun, Francesco Storace spiana Elly Schlein: "Perché resta muta? Ai tempi delle Br..."

Un silenzio imbarazzante. Anzi, ogni minuto sempre più imbarazzante. Il silenzio è quello di molti dopo l&...

"La ricerca continua della polarizzazione - afferma ancora - non è un bene e non lo sono nemmeno le analisi troppo semplicistiche. La solidarietà per Gaza è bellissima, purtroppo a volte è stata usata per alimentare odio antisemita, che è esattamente l'obiettivo di Hamas. Piegare l'inchiesta di Genova ai propri fini politici è molto triste. Strumentalizzare e cercare lo scontro su un tema così delicato, solo per raccogliere qualche like, è un comportamento che fotografa bene il decadimento del confronto politico", conclude Delrio. Chissà se qualcuno, dalle parti di Elly Schlein e della segreteria, lo staranno ad ascoltare.

tag
graziano delrio
hannoun
elly schlein
propal
antisemitismo
partito democratico

La maxi indagine sui fondi Hannoun, Furfaro e compagni: ecco gli "smemorati di Hamas"

In Parlamento Hannoun, ora la destra presenta il conto a Pd e M5s: cosa sta per succedere

Senza pudore Ilaria Salis, "soffia forte il vento": come si copre di ridicolo su Hannoun

ti potrebbero interessare

Manovra, via libera dalla Camera con 216 sì: il Pd perde la testa

Manovra, via libera dalla Camera con 216 sì: il Pd perde la testa

Redazione
FdI, l'ultimo schiaffo del 2025 alla sinistra: "Un forte sentimento di orgoglio"

FdI, l'ultimo schiaffo del 2025 alla sinistra: "Un forte sentimento di orgoglio"

Redazione
"Giorgia Meloni leader più influente d'Europa": il Telegraph fa impazzire la sinistra

"Giorgia Meloni leader più influente d'Europa": il Telegraph fa impazzire la sinistra

Danno la colpa a Israele per i guai di Hannoun

Danno la colpa a Israele per i guai di Hannoun

Massimo Costa