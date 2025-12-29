Hannoun, "certi soggetti vanno allontanati": Delrio, badilata sulla "linea Schlein"

Poi però entra nel merito dell'inchiesta e dei cascami politici della stessa: "Facciamo lavorare e ringraziamo i magistrati - aggiunge -, ma mi pare che dalle indagini siano emersi elementi forti e gravi. È la conferma che ci sono movimenti sotterranei da monitorare: altre associazioni con finti scopi umanitari, ma collegate ad Hamas, erano già state scoperte negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Germania e Olanda".

"Non si deve sottovalutare il rischio di infiltrazioni all'interno del vasto movimento pro-Pal - prosegue l'ex ministro -, che per la grande maggioranza è composto da persone animate da una genuina solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Certi soggetti vanno allontanati, non devono trovare sponde a livello politico. Lo dico perché è importante che tutti siano consapevoli dei rischi. Hamas è, per l'Europa, un'organizzazione terroristica. Serve una netta presa di distanze da parte di tutte le forze politiche, per isolare i personaggi che lo sostengono o lo giustificano".