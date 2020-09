Referendum, Andrea Salerno denuncia: "In ospedale non ho potuto votare"

21 settembre 2020 a

"Speravo di poter votare in ospedale...". Andrea Salerno, direttore di La7, affida a Twitter il suo dispiacere per non aver potuto votare per il referendum sul taglio dei parlamentari. Salerno, infatti, è stato coinvolto in un incidente con la vespa qualche giorno fa a causa di una buca irregolare a Roma e perciò è stato ricoverato in ospedale. Ma pensava che questo non sarebbe stato di ostacolo al suo fondamentale diritto.

"Ho riempito il modulo e preparato i documenti. Non è passato il seggio. È la prima volta che non voto e mi dispiace", ha raccontato. Sono seguiti a raffica i commenti dei suoi follower, che hanno denunciato una limitazione della democrazia e dei diritti e lo hanno incitato a segnalare il grave disservizio alla direzione sanitaria.

