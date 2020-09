De Santis, Antonio De Marco in isolamento nel supercarcere di Borgo San Nicola. Il programma dell'omicidio: "Torturati per un'ora e mezza"

30 settembre 2020 a

Antonio De Marco, lo studente 21enne che ha confessato di aver ucciso i fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta, si trova in isolamento sotto vigilanza continuativa nel supercarcere di Borgo San Nicola a Lecce. E' stata data questa disposizione sia per la giovane età del detenuto sia perché si tratta della sua prima volta all'interno del contesto carcerario. Intanto la famiglia di De Marco ha nominato un proprio difensore di fiducia in sostituzione di quello d'ufficio. Entro oggi sarà fissata la data dell'interrogatorio per la convalida del fermo.

"Ricomincia tutto come prima". E giù risate: ecco perché De Marco li ha ammazzati. Arbitro e fidanzata, l'orrore in questa chat



Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, i carabinieri hanno sequestrato un altro biglietto - simile a quello trovato sul luogo del delitto - con il cronoprogramma dettagliato dell'assassinio. Lo hanno trovato durante una perquisizione nella casa del killer in via Fleming. Sul foglietto sarebbe stato scritto il tempo necessario per completare l’esecuzione del piano, calcolato in un’ora e mezza.

