Pompei, la turista restituisce i reperti che aveva rubato 15 anni fa: "Due tumori, disgrazie in famiglia. Chiedo perdono agli Dei"

La "maledizione dei reperti rubati a Pompei". Una turista canadese di 36 anni ha fatto recapitare in forma anonima i "souvenir" trafugati dal sito archeologico campano nel 2005 con una inquietante motivazione: le hanno portato sfortuna. Una tremenda sfortuna. La sua storia ha sconvolto il mondo e oggettivamente ha fatto traballare anche i più razionali e meno scaramantici. Nel pacco rispedito a Pompei c'erano due tessere di un mosaico, un pezzo di ceramica, un paio di frammenti di un'anfora. E una lettera, in inglese, in cui la donna spiegava le disavventure capitate da quando aveva sottratto i reperti per portarli in patria. "Ho avuto un cancro al seno due volte ed il secondo intervento si è tradotto in una doppia mastectomia", mentre la sua famiglia avrebbe patito da allora "privazioni e disgrazie". Per questo la donna ha deciso di "chiedere il perdono agli Dei".

