Coronavirus, bollettino 30 ottobre: superati 30mila contagi, è "scenario 4" in tutta Italia

Cinquemila contagi in più in un solo giorno: ecco la conferma nei freddi numeri del fatto che l’epidemia di coronavirus in Italia è totalmente fuori controllo e di certo non basteranno le misure previste dai Dpcm per fermarla. Il bollettino di venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l’indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale: ciò significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni durissime e lockdown come unica soluzione per porre un freno all’epidemia. Se il contagio è ormai fuori controllo in quasi tutta Italia, la buona notizia per il momento è che il numero dei morti ha subito una piccola battuta d’arresto: oggi sono 199, ieri erano stati 217. Per quanto riguarda i dati ospedalieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.030 ricoveri con sintomi (16.994 in totale) e 95 in terapia intensiva (1.746).

