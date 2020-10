Lombardia, "ventimila positivi a fine settimana": la stima dell'Ats, indice di contagio da lockdown immediato

30 ottobre 2020 a

Ventimila positivi in Lombardia alla fine di questa settimana. È la stima della Ats della città metropolitana di Milano, secondo cui i contagi nel giro di un paio di giorni arriveranno ad un numero dieci volte superiore a quello registrato nella prima settimana del mese di ottobre. Oggi, venerdì 30 dicembre, la Lombardia ha fatto registrare un ulteriore incremento di casi: sono 8.960 su 46.892 tamponi analizzati (tasso di positività quasi al 20%), di questo passo già nella giornata di sabato si dovrebbe abbondantemente superare quota 10mila.

Anche perché il tracciamento è completamente saltato, come testimoniato da Selvaggia Lucarelli: “In Lombardia e non solo sta ricominciando il grave balletto della gente con sintomi che chiede un tampone e viene ignorata da Ats. Quindi se pensate che si stiano facendo troppi tamponi e ad asintomatici, siete fuori strada. Non li fanno neppure a tutti i sintomatici”. Ciò si evince anche dal fatto che il tasso di positività sta salendo in maniera importante e soprattutto costantemente: la sensazione è che presto non rimarrà che adottare una sorta di lockdown, anche perché l’Istituto superiore di Sanità ha già inserito la Lombardia tra le zone a rischio elevato di una “trasmissione non controllata” di Covid: l’indice di contagio Rt è sopra il 2 e di conseguenza la regione guidata da Attilio Fontana si trova già nello “scenario 4”, ovvero quello che prevede le restrizioni più dure come unica soluzione per porre un freno alla curva epidemiologica.

