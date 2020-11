Veneto, record di contagi e vittime in 24 ore: un bollettino drammatico, "scenario 4" anche per Luca Zaia?

03 novembre 2020 a

Il coronavirus in Veneto ha raggiunto livelli mai sfiorati in precedenza. Lo certifica il bollettino di oggi, mercoledì 3 ottobre. Nelle 24 ore si è registrato il più alto dato di vittime dall'inizio di questa seconda ondata Covid: 31 persone morte (ieri 22) e un'impennata dei contagi, con 2.298 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore rispetto agli 1.468 della vigilia. Il numero complessivo è di 63.095 positivi dall'inizio dell'epidemia. Le vittime sono salite a 2.458 dell'inizio dell'epidemia. Entrando nel dettaglio delle province si scopre che la provincia più colpita oggi è quella di Treviso, con 439 nuovi contagi. Sono 247 in provincia di Venezia, 215 in quella di Padova. A Vicenza sono 199 i nuovi contagi, 173 a Verona, 84 a Belluno, 72 a Rovigo. In base a queste ultime cifre, il Veneto potrebbe rientrare tra le regioni a "scenario 4", dove l'indice Rt supera l'1,5 e che, dunque, potrebbero essere sottoposte a zona rossa, misure più restrittive ed eventuali lockdown mirati. Lo stesso Luca Zaia, nella conferenza stampa del mattino, ha riconosciuto che "lo scenario non è dei migliori".

