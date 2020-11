Dpcm, confusione sull'autocertificazione. Sandra Zampa: "Non serve. Ma dovete spiegare gli spostamenti nella zona rossa". E come?

04 novembre 2020 a

"Al momento non c'è stata un'indicazione sulla necessità dell'autocertificazione per gli spostamenti". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa parlando del nuovo Dpcm a Rai Radio3. "Anche il premier Conte non voleva andare in questa direzione. Certo, se uno deve spostarsi in una zona rossa dovrà comunque dimostrare il motivo", ha continuato. Una differenza sostanziale, quindi, rispetto al confinamento di marzo-aprile, quando invece il documento era necessario ogni volta che si usciva di casa. Non è chiaro però se la Zampa, parlando di spostamenti, si riferisca a quelli interni a una zona rossa o agli spostamenti dall'esterno verso l'interno di un'area a rischio. Così come non è ancora chiaro se, col nuovo dpcm in cui si parla di lockdown, ci sarà l'obbligo di restare a casa, praticamente quello che è stato imposto in primavera.

