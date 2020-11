Campania zona arancione: "Necessario anticipare le restrizioni", cambiano colore anche Emilia Romagna e Veneto

10 novembre 2020 a

La Campania sta finalmente per abbandonare l’assurda zona gialla che le era stata assegnata dal governo presieduto da Giuseppe Conte, quando già una settimana fa era chiaro che la situazione a Napoli era da codice rosso, a differenza delle altre province campane dove invece è ancora sotto controllo. Oltre alla regione governata da Vincenzo De Luca, anche Emilia Romagna, Friuli e Veneto stanno per incontrare misure più restrittive, passando quindi dalla zona gialla a quella arancione. L’indiscrezione è arrivata dall’Ansa dopo che Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Sulla base dell’ultimo monitoraggio ci sono quattro regioni che vanno verso rischio alto e nelle quali è opportuno anticipare le misure restrittive”. Addirittura in due di queste quattro regioni ci sarebbe oltre il 30% dei posti letto occupati per Covid. Il fatto che anche Emilia Romagna e Veneto necessitano di restrizioni più dure è la conferma di un trend generale che non è ancora sotto controllo: basta pensare alla Lombardia, dove oggi sono stati registrati quasi 11mila nuovi casi e 129 morti. Inoltre oggi l’indice di gravità della pandemia elaborato da YouTrend ha toccato quota 82 su 100: è tornato ai livelli di metà marzo, dopo che negli scorsi giorni si era un attimo stabilizzato. Ma evidentemente ancora non è arrivato il picco.

