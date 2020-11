Alberto Genovese, lo scoop di Repubblica: "Ecco i nomi dei vip che hanno partecipato ai suoi party"

15 novembre 2020 a

Si indaga nella vita di Alberto Genovese, l'imprenditore milanese arrestato dopo che sono emersi terrificanti abusi sessuali che commetteva nei suoi festini a base di droga, abusi anche su ragazze piccolissime, a far emergere lo sconcertante caso la denuncia di una 18enne. E Repubblica, in un articolo dedicato all'inchiesta, fa sapere che dalla terrazza della sua lussuosissima casa meneghina, epicentro delle feste, sarebbero passati anche molti personaggi famosi. "Alcuni nomi li hanno fatti le ragazze agli investigatori della Squadra Mobile, e sono a verbale. Belen Rodriguez, Jerry Calà, Gianluca Grignani (estranei all'inchiesta)", scrive Repubblica. Tutti estranei all'inchiesta, lo si ribadisce. "Altri forse verranno a galla nei prossimi giorni", aggiunge Paolo Berizzi nel suo pezzo. Contattato dal quotidiano, Calà però smentisce: "Mai visto. Io vivo a Verona, a Milano non conosco più nessuno", taglia corto.

