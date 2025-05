Milano, inseguimento a 200 km/h: a bordo minori rom

Ormai i folli inseguimenti sulle strade di Milano, e provincia, sono all’ordine del giorno. Due minorenni rom, legati al “movimentato” campo di Chiesa Rossa, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati dopo una corsa spericolata in tangenziale a quasi 200 km/h. Da quanto è emerso nelle ultime ore, la banda di baby nomadi aveva tentato nella notte di venerdì il furto all’interno di un bowling a Pieve Emanuele insieme ad altri complici sempre di minore età. Ma il registratore di cassa era già stato svuotato e così sono fuggiti a mani vuote. Mancato il colpo, salgono a bordo di un’Alfa Mito (si scoprirà poi intestata a un prestanome pregiudicato), passando in via dei Missaglia-Boifava (tanto per iniziare) con il semaforo rosso. Il loro comportamento viene notato da una vettura dei Carabinieri del Radiomobile, che intima subito di fermarsi.

I fuggitivi, al contrario, scappano, tirano dritto, uscendo dalla città, e giungono sulla tangenziale da Rozzano in direzione nord alla velocità di 200 km/h, zigzagando pericolosamente tra le altre macchine. Nel frattempo i militari dell’Arma chiamano a supporto ulteriori pattuglie. Sul cavalcavia Luraghi (quartiere degli Olmi) vanno in testacoda, il motore esplode e sono costretti a fermarsi, bloccati dalle forze dell’ordine, mentre alla guida c’è un ragazzino quindicenne. Non soddisfatti i giovani rom cercano di scappare a piedi, ma vengono presi immediatamente.