Italia, quale città è più a est tra Roma, Venezia, Napoli e Trieste? Sconcertante verità: cartina geografica ribaltata

Quale città tra Venezia, Trieste, Roma e Napoli è più a Est? Di solito osserviamo la cartina geografica del nostro Paese prendendo in considerazione la classica divisione tra Nord e Sud, ma potrebbe essere interessante fare caso anche alle divisioni Est/Ovest. Facendo attenzione agli scherzi ottici della geografia. Come spiega Italia Oggi, la più occidentale delle quattro città prima citate è Venezia, a 12,2 gradi Est di longitudine. Roma si trova a 12,3° Est, mentre la città di gran lunga più orientale delle quattro è Napoli, a 14,2° Est. Il capoluogo campano, quindi, è più a Est di Trieste (13,5° Est) ed è all’incirca sulla stessa longitudine della città slovena di Lubiana. Delle principali città italiane, comunque, è Bari la più a Oriente di tutte, collocata approssimativamente tra le longitudini di Zagabria e di Bratislava.

Ma anche all’interno dell’Italia settentrionale la percezione distorta persiste. Torino, per esempio, risulta a Ovest di Bologna, di quasi quattro gradi di longitudine. E infine, prendendo in considerazione anche altri Paesi, si nota che Roma si trova quasi precisamente a Nord di Abong-Mbang, in Camerun, mentre Milano è direttamente a Sud di Snota, in Norvegia. Una chiara indicazione che tutti sono i meridionali di qualcuno.

