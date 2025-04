Atmane lancia la racchetta, rischia il disastro

Da qui lo scatto d’ira del numero 136, che ha lanciato la racchetta violentemente dall'altra parte della rete. Senza Te, ormai incamminatosi verso la panchina, l’attrezzo di Atmane è volano contro i tabelloni pubblicitari. Nessuno degli addetti ai lavori si è fatto male, ma l’arbitro, dopo qualche secondo di attesa, è stato costretto a intervenire chiedendo a uno dei raccattapalle di recuperare la racchetta lanciata, per poi punirlo con un warning. Alla fine comunque Atmane è riuscito a portare la vittoria a casa, che gli ha permesso così di avanzare nel torneo cinese. Un momento positivo, quello del tennista francese, che in precedenza aveva vinto il torneo di Busan e ora spera di avvicinarsi alla top 100. Il tutto mentre il Roland Garros è alle porte.

Terence Atmane throws his racket across the court after getting broken at 5-5 by Rigele Te.



Atmane had 3 set points on return at 5-4 (40-0).



: @ATPChallenger pic.twitter.com/KDYVyW2fdH