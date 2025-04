La banda di stranieri che terrorizza Roma: come colpiscono

Terrore a Roma. In venti hanno fatto irruzione nella sala giochi in via Statilio Ottato, in zona Tuscolana, con i volti in parte coperti e armati di coltelli e mazze. Nordafricani tutti, secondo le testimonianze raccolte sul posto, intorno alla mezzanotte di ieri hanno assaltato un tavolo al quale erano seduti cinque romeni, ferendoli e danneggiando anche una macchina all’esterno. Prima di fuggire, hanno poi aggredito anche tre italiani, seduti in un tavolo diverso, due dei quali trasportati al policlinico Casilino: il più grave, ma non in pericolo di vita, è un 29enne colpito alla testa, al gluteo, alla schiena e a un quadricipite femorale.

Ferito lievemente il coetaneo che era con lui, mentre l’amico illeso è stato derubato del cellulare. I poliziotti del commissariato Casilino, impegnati nelle indagini, hanno rintracciato all’angolo con viale Palmiro Togliatti un 36enne romeno tra le vittime dell’agguato, ferito a una mano e alla testa e trasportato al pronto soccorso del San Giovanni in codice giallo. Al Casilino i suoi connazionali, allo stesso tavolo: un 35enne colpito alla spalla e al braccio e un 27enne al San Camillo per una ferita al tendine dell’avambraccio. Sono stati tutti sentiti, dopo l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma non hanno fornito indicazioni sul rintraccio del commando. All’interno della sala giochi sono state trovate due asce di diversa grandezza, un coltello nel bagno e altri due all’esterno. Nella macchina, con la quale i ragazzi romeni feriti sono andati al Casilino per farsi refertare, sono stati sequestrati un coltello e una scimitarra.