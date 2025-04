Meloni-Erdogan, trionfo nella lotta ai trafficanti: "Azzeramento delle partenze"

Sulla proposta di tregua di tre giorni, dall'8 al 10 maggio, avanzata dal presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, invece, Meloni ha detto: "La nuova dichiarazione unilaterale da parte russa è un'iniziativa di cui prendiamo atto ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che è necessario. Rinnoviamo l'auspicio che la Russia dimostri volontà di fare la pace come ha saputo dimostrare l'Ucraina". E ancora: "L'Italia ribadisce il pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, penso che l'incontro a San Pietro fra il presidente degli Stati Uniti e quello ucraino abbia avuto un significato enorme. Nutriamo tutti la speranza che possa rappresentare un punto di svolta".

Sul tema migranti, poi, la premier si è espressa solo in termini positivi. In particolare, ha detto che con la Turchia la "cooperazione in ambito migratorio ha funzionato molto bene, c'è stato un sostanziale azzeramento delle partenze dalle coste turche e di questo ringrazio il presidente Erdogan e il governo turco. Intendiamo continuare a lavorare in questa direzione approfondendo la cooperazione in particolare nella lotta ai trafficanti".

Successivamente, Erdogan è atteso in Vaticano per un incontro con il segretario di Stato, Pietro Parolin. Secondo la stampa turca, il presidente porgerà a Parolin le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco. Fonti a lui vicine hanno invece smentito le voci su una possibile visita alla tomba del Pontefice a Santa Maria Maggiore. Intorno alle 16, poi, è prevista una visita al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine Erdogan è atteso al business forum Italia-Turchia dove chiuderà i lavori con la premier Meloni.