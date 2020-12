Coronavirus, nuova variante dalla Gran Bretagna: "Bloccati tutti i voli", ma potrebbe già essere arrivata in Italia

20 dicembre 2020 a

a

a

Mancava solo la nuova versione del virus, della quale si sa giusto che ha una velocità di trasmissione pericolosissima. Il Regno Unito ha lanciato l’allarme e anche l’Italia è stata tra i paesi che hanno risposto fermando tutti i voli provenienti dalla Gran Bretagna. Il ministro Roberto Speranza ha inoltre fatto sapere che verrà bloccato chi è transitato nelle ultime due settimane, con obbligo di tampone per chi è già in Italia: l’obiettivo è spegnere sul nascere una potenziale minaccia, dato che secondo la Gran Bretagna la nuova variante della Sars-CoV-2 sarebbe più contagiosa di oltre il 70 per cento rispetto alla versione “classica”. Il problema però non si risolverà con lo stop dei voli, dato che dal Regno Unito si potrà ancora arrivare in Italia tramite scali in altri paesi che hanno regole diverse sul Covid. Inoltre il Corsera ha evidenziato che dal 10 dicembre scorso non c’erano più controlli negli aeroporti italiani per i voli che arrivavano dalla Gran Bretagna e dall’Olanda, i due paesi in cui la nuova variante del virus era già stata riscontrata.

