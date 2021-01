Fuori dal coro, i rom con appartamento pagato, diaria e dieta bilanciata. La signora Angelina: "E io vado a vivere in macchina"

13 gennaio 2021 a

a

a

"41 euro al giorno per tre mesi e dieta predisposta ai rom". A Fuori dal coro su Rete 4 Mario Giordano intervista la signora Angelina, e la sua testimonianza è drammatica: "Mi hanno fatto morire un figlio senza poter dargli una cameretta", spiega la donna.



"Ho due figli handicappati, che devo dire? Pago mille euro al mese, non mi sembra normale che i rom abbiano diritto ad avere un appartamento al giorno e io che pago mille euro di affitto con 500 euro di pensione non posso avere una dieta completa. Noi no, come facciamo? Adesso andremo anche noi a vivere in macchina, perché non posso più pagare l'affitto. E voi dite che diamo i soldi e la dieta bilanciata ai rom?".

