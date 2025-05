Meteo Giuliacci, "doppia perturbazione" in arrivo: cosa rischiamo

Se il weekend ci darà un po' di tregua dal maltempo, lo stesso non si può dire della prossima settimana. Stando alle mappe meteo riportate dal team di Mario Giuliacci la giornata di lunedì 19 maggio inizierà con il sole che da nord a sud splenderà su gran parte del Paese e, in generale, si potrà lasciare a casa l'ombrello. Bello anche all'inizio di martedì 20 maggio, ma con tempo in graduale peggioramento nella seconda parte del giorno.

Tutta colpa - spiegano i meteorologi - "dell'avvicinarsi di una prima perturbazione che poi mercoledì 21 maggio sembra destinata a portare momenti piovosi in gran parte del Centro-Nord, con numerosi acquazzoni e temporali. Una seconda perturbazione poi potrebbe portare altro maltempo, questa volta soprattutto al Nord, nella giornata di giovedì 22 maggio".