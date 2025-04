E' sempre Cartabianca, Mario Giordano ridicolizza la sinistra: "Il fascismo?"

"Io ricordo che due anni e mezzo fa, quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, c'era gente che diceva 'vado all'estero'": Mario Giordano lo ha detto a Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4 a proposito di chi continua a parlare di allarme fascismo.

Per tranquillizzare tutti, quindi, ironicamente ha fatto notare: "Io non indosso la camicia nera, nessuno di voi come vedete per andare in televisione deve indossare la camicia nera...".