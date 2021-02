Coronavirus, il bollettino del 16 febbraio: 10.386 nuovi casi e 336 vittime

16 febbraio 2021 a

La situazione epidemiologica in Italia sembra essere sotto controllo, nonostante il timore delle varianti, di cui non si conosce ancora molto. Si sa, però, che presto potrebbero diffondersi in maniera crescente anche nel nostro Paese, provocando una serie di disagi non trascurabili. Quella più contagiosa e letale, al momento, è la variante inglese, già riscontrata sul territorio nazionale.

Il bollettino di oggi 16 febbraio conta 10.386 nuovi casi di coronavirus su 274mila tamponi - molecolari e antigenici- eseguiti, circa 95 mila in più rispetto a ieri. I decessi registrati sono 336, in aumento rispetto alle 258 vittime del giorno precedente. Intanto cala il tasso di positività, che passa così dal 4,1% di lunedì al 3,8% di oggi: ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 3, quasi 4, sono risultati positivi. In totale, i casi da inizio epidemia sono stati 2.739.591, i morti 94.171.

Per quanto riguarda la delicata situazione negli ospedali, infine, sono in calo sia i ricoveri che le terapie intensive. In questi ultimi reparti, infatti, si trovano adesso 2.074 pazienti, con un saldo giornaliero di 15 unità in meno tra ingressi e uscite. Stando all’ultimo bollettino, poi, gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 154. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono adesso 18.463, con un calo di 52 unità.

