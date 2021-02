Alberto Genovese, nuova accusa di stupro insieme alla fidanzata. "Mi sento un animale", la chat choc con un amico

26 febbraio 2021 a

Nuova accusa di stupro per Alberto Genovese, l’imprenditore milanese ora in carcere a San Vittore per violenza sessuale. Dopo la richiesta, negata, di andare ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi, adesso gli è stata notificata un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere che aggrava la sua posizione. Questa volta Genovese viene accusato di aver stuprato, insieme alla fidanzata Sarah Borruso, una modella di 24 anni il 10 luglio a Ibiza.

La tecnica sarebbe stata sempre la stessa: prima avrebbe stordito la sua vittima con un mix di droghe, poi l’avrebbe violentata. Come riporta il Corriere della Sera, in una chat del 20 aprile con un amico, Genovese diceva di sentirsi “un po’ una mer**”, “un animale” per come trattava le donne. Parole che per il gip Tommaso Perna dimostrano un “preoccupante maschilismo ed un carattere prevaricatore, connotato da disprezzo per il valore della vita umana, soprattutto di quella delle donne”.

La 24enne che lo accusa si era presentata alla Polizia già a ottobre, dopo aver saputo della violenza sulla ragazza di 18 anni a Terrazza Sentimento, dunque ancor prima che l’imprenditore venisse arrestato. Aveva dichiarato – come riporta il Corriere – che il 10 luglio, dopo una festa di alcol e droga, si era risvegliata a Villa Lolita, la casa dove alloggiava Genovese a Ibiza, con la sensazione di essere stata violentata mentre era incosciente a causa della droga. “Sospettavo che fosse un tipo che faceva cose estreme, ma ero tranquilla perché c’era la fidanzata”, ha dichiarato la ragazza. Fidanzata che invece, stando all’accusa, avrebbe partecipato allo stupro.

