Mia Schem, ostaggio di Hamas: chi l'ha stuprata tornata in Israele

Rapita dai terroristi il 7 ottobre del 2023 al Nova Music Festival , nel deserto del Negev al confine con la Striscia, Mia è stata ostaggio di Hamas a Gaza per quasi due mesi. Tra le prime vittime israeliane rilasciate e tornate in patria, il 30 novembre dello stesso anno, la Schem da quel momento ha iniziato a vivere un nuovo incubo. Le sue condizioni di salute sono state segnate infatti da crisi epilettiche causate da un fortissimo stress post-traumatico , legato alla prigionia nei sotterranei di Gaza.

Dalle mani di Hamas a quelle di un altro aguzzino, insospettabile. Il dramma di Mia Schem non sembra conoscere fine. La tatuatrice israeliana di 23 anni è stata ostaggio dei palestinesi per 55 giorni e ora ha confessato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un personal trainer , influencer molto noto sui social tra chi è appassionato di fitness.

Il ritorno a casa, come prevedibile, era stato dunque difficilissimo. La ragazza si era spesa per gli altri ostaggi ancora in mano dei palestinesi, diventando uno dei volti-simbolo della campagna per riportare i suoi connazionali in patria. Poi, nel marzo del 2025, la rivelazione della nuova tragedia.

In una intervista esclusiva alla tv israeliana Channel 12, Mia ha spiegato di essere stata stuprata dall'allenatore nel suo appartamento. Dopo aver trascorso con il personal trainer tre sedute di allenamento, l'uomo avrebbe detto di volerle presentare un produttore di Hollywood interessato alla sua storia, con l'obiettivo di realizzare un film.