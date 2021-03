Sanremo 2021, furgone Rai sbanda e si va a schiantare contro un ristorante: panico tra i passanti

08 marzo 2021 a

Sanremo 2021 si chiude nel peggiore dei modi. Domenica 7 marzo un furgone di un operatore Rai è andato a schiantarsi contro un ristorante. L'accaduto, raccontato da Leggo, è avvenuto nel giorno in cui giornalisti, cantanti, troupe televisive, tecnici e addetti ai lavori facevano i bagagli per lasciare definitivamente il teatro dell'Ariston. A rompere il silenzio di una città quasi in lockdown il Renaul kangoo, appunto. Il veicolo - scrive Leggo - ha perso il controllo entrando in curva, e la macchina, impazzita, dopo aver sfiorato le persone che passeggiavano per la stradine di Sanremo è andata a sbattere contro il dehors di un ristorante. Tanta la paura, ma nessun ferito né vittima. Solo qualche tavolo e sedia rotti.

Grazie alle norme anti-Covid imposte dal governo infatti la strada era praticamente deserta, popolata solamente da pochi locali e qualche operatore di Viale Mazzini che nell’ultima settimana ha lavorato per la messa in onda di Sanremo. Sicuramente se ci fosse stata più gente in giro il bilancio sarebbe potuto esser stato più grave. Sul luogo dell’incidente sono arrivati repentinamente gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo.

Non è stata un'edizione fortunata quella di quest'anno per il Festival della musica più atteso di sempre. Eccetto l'ultima serata, quella che ha incoronato in Maneskin, la kermesse condotta da Amdeus e Fiorello ha registrato un forte calo degli ascolti. Complice l'assenza del pubblico. La finale del 6 marzo ha invece incollato allo schermo in media 10.715.000 telespettatori con il 53,5 per cento di share. Una chiusura in forte crescita: la prima parte, in onda dalle 21.23 alle 23.50, è stata vista da 13.203.000 telespettatori con il 49,9 per cento, 7.730.000 telespettatori con il 62,5 per cento per la seconda dalle 23.55 all’1.59. Ma si sa, la finale è sempre la finale.

